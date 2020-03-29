У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук

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Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. передает Цензор.НЕТ.

"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - рассказала она.

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Ранее стало известно о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный), Руслана Горбенко (СН), Анны Скороход (внефракционная), Также на симптомы коронавируса пожаловалась Любовь Шпак (СН).