Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко

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Госпитализировать в больницы будут лишь тех инфицированных коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой формах, остальные будут лечиться дома под присмотром медиков.

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы предусматриваем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы должны больных со средней и тяжелой степенью болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

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Ляшко добавил, что в Минздраве создали экспертную группу, которая будет исследовать передовые методы лечения COVID-19. При этом он напомнил, что специфической терапии пока нет – существует лишь симптоматическое лечение.

Главный санврач подчеркнул, что коронавирус передается, в первую очередь, капельным путем, а не аэрогенным.

"Он передается только капельным путем. Капельки большого размера сразу оседают на поверхности. Когда человек контактирует руками с этой поверхностью, а потом касается слизистых оболочек, вирус может попасть в организм и инфицировать человека", - пояснил он.

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Позже пресс-служба Минздрава уточнила, что амбулаторное лечение запрещено в случае, если пациент находится в группе риска развития осложнений, либо имеет симптомы средне-тяжелого или тяжелого протекания болезни: удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).