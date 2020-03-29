COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА

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COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат, - сообщил Александр Бондаренко. - Регион принимает все возможные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения эпидемии. Введен карантин. Госпитальные базы обеспечиваем оборудованием, тестами, средствами защиты. Завтра ждем из Киева уже второй медицинский груз - с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей".

Всего на Днепропетровщине зарегистрировали 8 случаев COVID-19, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА

Напомним, на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев COVID-19, 9 человек умерли, 5 - выздоровели. По данным Минздрава, возраст наибольшего числа инфицированных (более 22%) - от 31 до 40 лет.

Коронавирус и карантин
Днепропетровщина карантин ОГА COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+18 кацахол
Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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29.03.2020 19:44
+16 pompiere
зєлєнський в кріслі президента це насміхання над здоровим глуздом.

Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
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29.03.2020 19:48
+10 Welt Schmerz
І в перспективі те, чого бажають кацапи: зникнення України з політичної мапи світу і перетворення на щось подібне до Сомалі, коли кожне село буде "народной республикой", "княжеством", "баронатом" (а скоріше просто паханатом).
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29.03.2020 19:50
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