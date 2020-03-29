В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский

1824

Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 000 специальных респираторов и 35 000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту - почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен, он направляется в регионы Украины. Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 000 высокоточных ПЦР-тестов", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах