Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО

12885

Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами.

Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь - ваша очередь выбрать его", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов

"Дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - призвал президент.



