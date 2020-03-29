Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

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Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

Верховная Рада на сессии планирует рассмотреть 10 вопросов.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрит:

  • закон о банках,
  • закон о земле,
  • законопроект №2788, который касается процессинга карт через "Укрпочту",
  • предложения нардепов от "Слуги народа" Михаила Радуцкого и Давида Арахамии по экспериментальным лекарствам,
  • разработанный Комитетом по экономическим вопросам Дмитрием Наталухой законопроект об экономических мерах,
  • правительственные законопроекты о стабфонде и секвестре госбюджета,
  • законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов,
  • изменения в избирательное законодательство,
  • изменения постановления о проведении заседаний комитетов онлайн,
  • кадровые вопросы.

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