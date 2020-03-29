Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР
Верховная Рада на сессии планирует рассмотреть 10 вопросов.
Об этом стало известно Цензор.НЕТ.
Парламент рассмотрит:
- закон о банках,
- закон о земле,
- законопроект №2788, который касается процессинга карт через "Укрпочту",
- предложения нардепов от "Слуги народа" Михаила Радуцкого и Давида Арахамии по экспериментальным лекарствам,
- разработанный Комитетом по экономическим вопросам Дмитрием Наталухой законопроект об экономических мерах,
- правительственные законопроекты о стабфонде и секвестре госбюджета,
- законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов,
- изменения в избирательное законодательство,
- изменения постановления о проведении заседаний комитетов онлайн,
- кадровые вопросы.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО