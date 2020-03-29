Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

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Ветеринарная служба Бельгии зафиксировала наличие вируса COVID-19 у кота. Медики говорят, что болезнь передалась животному от его хозяина, а ранее аналогичный случай заражения подтвердили у собаки из Гонконга.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что вирус COVID-19, из-за которого в начале 2020-го по всему миру началась эпидемия, имеет животное происхождение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сегодня же известны случаи, когда вирус наоборот передается от людей к животным. Об одном из таких заявили в Бельгии: местная ветеринарная служба подтвердила наличие коронавируса у домашнего кота.

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Медики сообщают, что животное заразилось вирусом от своего хозяина, у которого начали проявляться симптомы болезни за неделю до этого.

У кота появились проблемы с дыханием и диарея, но сейчас у питомца и его хозяина стабильное состояние.

Специалисты говорят, что этот случай не является показательным, и передача вируса от людей к животным происходит крайне редко.

"Мы хотим подчеркнуть, что это единичный случай. Кроме того, в данном случае речь идет о передаче вируса от человека к животному, а не наоборот. Нет признаков того, что это распространено. Риск передачи от животного к человеку очень мал", — объясняет бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт.

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Ранее коронавирус подтвердили у собаки из Гонконга: позитивный тест на COVID-19 зафиксировали у 17-летнего померанского шпица, который умер через несколько недель после этого.

Его хозяйка — 60-летняя женщина — также была госпитализирована из-за коронавируса, но ее болезнь вылечили и она вернулась домой.