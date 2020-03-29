Медицинская система Украины не выдержит, если больше 5% населения одновременно заболеют COVID-19, - Зеленский

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Есть три сценария распространения коронавируса в Украине. Два из них украинская медицинская система не выдержит.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый - от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий - 25% больных коронавирусом. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - подчеркнул он.

Президент еще раз напомнил, что карантин - это не каникулы: "Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это ничто, по сравнению с собственным здоровьем и жизнью. А потому, дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Оставайтесь дома".

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Позже карантин продлили до 24 марта.

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