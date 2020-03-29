Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.
"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что в случае увеличения количества инфицированных пропорционально возрастет и количество больниц.
Напомним, на утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели.