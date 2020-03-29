Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль

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увольнение,книжка,трудовая

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, Кабинет Министров провел внеочередное заседание.

Об этом сообщил в Telegram глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил он.

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Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль 01

Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+5 АЛЕКС БОС
Регистрациею по безработице сыт не будешь.
73% все на регистрацию.
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29.03.2020 22:17
+4 vitaliymkua
Зебілам не звикати.
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5137
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29.03.2020 22:33
+3 АЛЕКС БОС
А хлеб в комплект с регистрацией не входит. Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 922
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29.03.2020 22:22
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