Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко

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депутат,вр

Внеочередное заседание Верховной Рады намерены созвать в понедельник, 30 марта, на 14:00 и провести его в сессионном зале.

Об этом заявила председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, как я понимаю, они хотят собираться на 14:00. То, что я слышу, пока хотят в зале Верховной Рады", - заявила Тимошенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.

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ВР карантин Тимошенко внеочередное заседание COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3392
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29.03.2020 22:32
+3 Володимир Мик
Перезаразите там друг друга и подыхайте, сволочи...
У кого ещё хоть немного сохранился инстинкт самосохранения, тот просто не пойдёт на это сборище.
и кстати, а как же карантин, как предписание не больше 10 человек в магазин или в автобус?
Или 400 депутатам насрать на законы, предписания, ответственность и пойдут нарушать всё и вся во время карантина?
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29.03.2020 22:31
+2 olele


свічка@svecha62 31 с

Ємець не писав заяву про відставку - прес-секретар міністра.
Про це Дехтяренко заявив НВ.
«По тій інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі», - сказав він.
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29.03.2020 22:29
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