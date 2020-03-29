Все возвращающиеся в Украину принудительно пройдут обсервацию, - Аваков

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Все украинцы смогут вернуться на Родину, однако должны будут пройти более строгий режим карантина.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина24", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "опытные политики" "фальсифицируют" информацию, заявляя о закрытии границ для своих граждан. "Мы закрыли сообщения-регулярные и нерегулярные - но любой гражданин, едва живой или абсолютно здоровый, может прийти к украинской границе, и даже если он потеряет паспорт, мы его примем", - сказал Аваков.

По его словам, все, кто хочет пересечь границу, смогут это сделать.

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"В ближайшие дни будут, в том числе, специальные авиарейсы, мы заберем людей из Вьетнама, из Бангкока", - сказал министр.

Аваков подчеркнул, что для этих людей будет действовать другой режим карантина.

"Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительно - обсервацию. Только потом - тест, и они выйдут на свободу", - пояснил глава МВД.

По словам Авакова, такой режим используют около 15 стран, это не новый подход к недопущению распространения коронавируса.

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Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

Коронавирус и карантин
Аваков карантин эвакуация COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 Володимир Мик
Аваков ты реальный даун или притворяешься?
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.

Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!
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29.03.2020 22:52
+11 5 копійок
Піздно всрався.
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29.03.2020 22:51
+7 XENOmorph X e9763c3a
Так вже сотні тисяч приїхали своїм ходом,ніякої обсервації не проходили.Та й тих,що раніше привезли,також не проходили.
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29.03.2020 22:54
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