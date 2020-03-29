Все возвращающиеся в Украину принудительно пройдут обсервацию, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина24", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "опытные политики" "фальсифицируют" информацию, заявляя о закрытии границ для своих граждан. "Мы закрыли сообщения-регулярные и нерегулярные - но любой гражданин, едва живой или абсолютно здоровый, может прийти к украинской границе, и даже если он потеряет паспорт, мы его примем", - сказал Аваков.
По его словам, все, кто хочет пересечь границу, смогут это сделать.
"В ближайшие дни будут, в том числе, специальные авиарейсы, мы заберем людей из Вьетнама, из Бангкока", - сказал министр.
Аваков подчеркнул, что для этих людей будет действовать другой режим карантина.
"Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительно - обсервацию. Только потом - тест, и они выйдут на свободу", - пояснил глава МВД.
По словам Авакова, такой режим используют около 15 стран, это не новый подход к недопущению распространения коронавируса.
Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.
Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.
Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!