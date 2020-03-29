Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий

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Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

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