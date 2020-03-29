Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий

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криклий

Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

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Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий 01

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин украинцы эвакуация Криклий COVID-19 обсервация коронавирус
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Топ комментарии
+12 Iva zhan
до дупи, коли сотні тисяч носіїв розбіглися, ви вже всі там обсервались по повній, сцуки
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29.03.2020 22:54
+11 Peterman Pinscher
Піздно...
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29.03.2020 22:54
+7 Welt Schmerz
Пізно всерилися Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий - Цензор.НЕТ 2661
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29.03.2020 22:55
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