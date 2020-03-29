"Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк

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Законопроект о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам могут не рассматривать в Верховной Раде на внеочередном пленарном заседании, поскольку фракция ВО "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее" выступили против такого решения.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, некоторые фракции выступили против: это "Батькивщина" и группа "За будущее". Поэтому, как я понимаю, решения о включении этого вопроса в повестку дня не будет, то есть он не будет рассмотрен на этом внеочередном заседании. И будет ли ещё какое-то внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен этот законопроект, нам пока не известно: ни от президента, ни от представителей коалиции", - заявил Железняк после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.

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