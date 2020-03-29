"Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель"

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Телеграм-канал "Темный рыцарь" получил известность постоянной публикацией инсайдов изнутри фракции "Слуга народа". "Слуги" договорились не сливать информацию, но нашелся "нарушитель конвенции", и все попытки разоблачить его оказались безуспешными.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 29 марта в 15:00 в бизнес-центре "Парковый" фракция "Слуги народа" собралась для общения с кандидатами на пост министров энергетики и здравоохранения.

Перед заседанием возник конфликт между депутатами Николаем Тищенко (группа Андрея Ермака) и Александром Куницким (группа Игоря Коломойского), видео которого было позже опубликовано.

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Журналист приводит комментарий Тищенко для Цензор.НЕТ: "У фракции была намечена встреча с премьер-министром и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала "Темный рыцарь", и запись - собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото - "премьер-министр стоит раком перед "слугой народа", сфотографировал Шмыгаля.

Я смотрю - а людей еще немного собралось, что фото сделано точно с того места, где сидел один Куницкий! Он себя выдал. Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" Тут он начал снимать меня, потом выложил видео.

Это сознательная провокация для срыва голосования. Куницкий перед выборами несколько раз ездил с неизвестными целями в Россию, а разве может кандидат в народные депутаты, ездить в РФ во время войны? На такое способен только латентный сепар.

Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам с просьбой поддержать законы, а Куницкий намеренно пытается запутать людей. Несмотря на карантин на встречу приехало более 120 депутатов, а он хотел показать, что никого нет. И этот позор он попытался скрыть, спровоцировав скандал. Все провокации "Темного рыцаря" - на его совести. Я готов каждому депутату это доказать".

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