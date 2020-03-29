Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков (обновлено)

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас ждём письмо от президента о созыве внеочередного заседания", - сказал Разумков журналистам после встречи руководства парламента с главами фракций в воскресенье вечером.
Он рассказал ,что Согласительный совет начнется в понедельник в 11 часов утра, "в ограниченном режиме". "Мы не будем туда приглашать глав комитетов", - пояснил спикер.
По словам Разумкова, пленарное заседание будет недолгим и пройдёт в зале заседаний, а "маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам".
Спикер Рады отметил, что среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, законопроект который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн, правительственный законопроект, который ограничит до десяти минимальных заработных плат зарплаты чиновникам, в том числе и народным депутатам.
Разумков также надеется, что 30 марта будут назначены новые министры в правительство.
Позвоните ему пока еще не поздно...
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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