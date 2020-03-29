Количество смертей от COVID-19 в Ломбардии сокращается, по Италии в целом растет число выздоровевших

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В Италии констатируют сокращение количества новых случаев коронавируса и смертей от его осложнений.

Об этом сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Глава службы здравоохранения региона Ломбардия, который называют эпицентром эпидемии в Италии, Джулио Галлера рассказал, что, несмотря на сохранение высокой смертности от коронавируса, врачи наблюдают уменьшение количества новых случаев инфицирования.

"Во всех отделениях неотложной помощи сократилось количество прибывших пациентов. Где-то это более заметно, где-то менее", - рассказал он.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также рассказал в субботу, что в стране зафиксировали наибольшее количество выздоровевших за сутки - 1434. По его словам, в начале недели пройдут консультации с экспертами относительно прогнозов распространения болезни. "Надеемся на хорошие новости", - отметил премьер. В то же время он подчеркнул, что пока не стоит рассчитывать на скорое прекращение карантина.

Напомним, смертность от коронавируса в Италии 28 марта превысила 10 000 человек. Всего в стране заражены коронавирусом 92 472 человека.

Коронавирус и карантин
Италия карантин Конте Джузеппе COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 nightly hawks
Добра новина !
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29.03.2020 23:48
+5 усе будет только хуже
Количество смертей от COVID-19 в Ломбардии сокращается, по Италии в целом растет число выздоровевших - Цензор.НЕТ 5759

Количество смертей от COVID-19 в Ломбардии сокращается, по Италии в целом растет число выздоровевших - Цензор.НЕТ 345
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29.03.2020 23:56
+4 Володимир Мик
неужели наконец то подходит к концу истерия с короновирусом, в частности в Италии?
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29.03.2020 23:50
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