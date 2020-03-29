Людям с признаками острого вирусного заболевания должны проводить тест на COVID-19, - Минздрав просит сообщать на горячую линию об отказе врачей сделать тест

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В Министерстве здравоохранения призвали врачей действовать соответственно алгоритмов, прописанных в стандарте предоставления медицинской помощи по четким критериям, по которым люди попадают под подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем сообщения, что в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусную болезнь. Подчеркиваем, что врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания им должны проводить тест на COVID-19", - говорится в заявлении Минздрава.

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"Также по поручению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктора Ляшко, во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и нуждаются в сдаче соответствующих анализов. Таких мобильных бригад уже есть 567. Их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.

"О случаях отказа от проведения исследования на коронавирусную инфекцию, при наличии симптомов и подпадания под определенный случай, просим сообщать на горячую линию вашей области", - призвали в министерстве.

Критерии по которым человек может считаться контактноым:

• Лицо проживает в одном доме с больным COVID-19.

• Лицо было в прямом физическом контакте с больным COVID-19 (например, через рукопожатие).

• Лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам) но не использовало средства индивидуальной защиты.

• Лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).

• Лицо находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

• Медицинский работник или другое лицо, которое оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.

• Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей полученные от больных COVID-19.

• Работники патологоанатомических / судебно-медицинских бюро / отделений, которые непосредственно принимали участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

• Контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия.

• Члены экипажа, которые проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной.

• Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещение лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.