Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в госбюджет вносятся только на время карантина.

На это он указал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", - заявил президент.

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Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

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Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
госбюджет Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 maravillo
Стоит учесть, что "культура" в его понятии это сортирные юморины.
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30.03.2020 01:11
+5 Игорь Монахов
«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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30.03.2020 01:00
+5 Garinich
Все знаю про то, что нет ничего постоянне чем временное? А вообще мой тесть сегодня, на мой вопрос что эти уроды делали январь и февраль, почему не подготовились, ответил коротко - "А что при Порохе было бы лучше?". Я ему рассказал про мужика с лопатой в жопе и больше мы с ним не говорили.
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30.03.2020 01:19
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