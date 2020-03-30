Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский

595

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в госбюджет вносятся только на время карантина.

На это он указал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

Также читайте: Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия (обновлено)