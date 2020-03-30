Не вижу смысла ехать на шоу для депутатов, - отец погибшей активистки Гандзюк о предложении Венедиктовой приехать в Киев

642

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк не видит смысла встречаться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Я опубликовал свое обращение к президенту Украины позавчера. И уже позавчера около полуночи ко мне были звонки из Генеральной прокуратуры (ныне - Офис генпрокурора. - Ред.). Просили моего приезда в Киев. Вчера были звонки из областной прокуратуры и не только. Планируется встреча госпожи Венедиктовой и народных депутатов-членов ВСК, занимающейся контролем расследование убийства Кати и нападений на других общественных активистов. Насколько я понимаю, я там не нужен, там просто необходимо присутствие моего адвоката - Евгении Закревской. Наверное, кто-то хотел устроить нардепам шоу. Меня привезли бы с подачи Венедиктовой и показали перед телекамерами: вот она, вот отец (Екатерины Гандзюк. - Ред.). А что происходит с расследованием - никого не будет интересовать. Никому неважно, что необходимо время для того, чтобы вникнуть в материалы дела, ведь убийство Кати - это лишь одно из преступлений криминальной группировки, которая до сих пор действует на Херсонщине. Я не вижу смысла ехать на эти встречи", - сказал Гандзюк.

Как отметил отец активистки, дело даже не в том, что у него сейчас проблемы со здоровьем, которые не позволяют провести долгое время в автотранспорте. По его словам, ситуация повторяется по спирали - как и тогда, когда Генпрокуратуру возглавлял Юрий Луценко; тогда также были звонки, просьба зайти на разговор. Отец Екатерины Гандзюк заявил, что не видит смысла встречаться с генпрокурором Венедиктовой, которая, по его словам, уже "в начале своей работы обманывает общество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни

По его мнению, отстранение заместителя генпрокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве его дочери было нелогичным, ведь именно за последние месяцы произошли такие нужны подвижки в деле, был продлен срок предварительного расследования, а значит - появилась надежда на то, что все виновные таки будут наказаны.

Как сказал Виктор Гандзюк, после вчерашнего поста в Facebook в инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о давлении на него, после обращения к президенту Украины звонки из прокуратуры пока прекратились.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Также читайте: Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

27 марта 2020 года адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

Виктор Гандзюк раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову, обвинив ее во лжи и заявив, что она за один сделала на многие месяцы недостижимым прогресс в деле.

28 марта друзья покойной Катерины Гандзюк заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова через руководство Херсонской области пытается заставить Виктора Гандзюка оставить работу в больнице и во время карантина приехать в Киев на встречу с ней и народными депутатами.

Читайте также: Суд продлил сроки досудебного расследования по делу Гандзюк