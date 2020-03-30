Порошенко поддержал "антиКоломойский" закон Зеленского

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Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в Украину, если будет риск, что деньги выведут через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков.

Как заявил после согласительного совета лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, фракция будет голосовать за так называемый банковский закон, который является главным условием продолжения сотрудничества Украины с МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы приняли решение поддерживать банковский закон, который гарантирует защиту интересов налогоплательщиков. Потому что никто, ни один инвестор мира, ни одна международная финансовая организация не предоставит Украине кредиты, финансовую помощь, если будет риск, что эти деньги - деньги мировых налогоплательщиков - будут выведены из Украины через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков вопреки решению международных аудиторов, вопреки решениям судов. Безусловно, что "Европейская Солидарность" будет стоять на защите национальных интересов государства и украинских граждан", - подчеркнул Порошенко.

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Он также напомнил, что именно благодаря оздоровлению банковской системы, которое произошло после 2014 года, сегодня финансовый сектор страны имеет запас прочности.

"Я хочу подчеркнуть, что даже те страшные испытания, которые сегодня жизнь посылает финансово-банковской системе страны, показывают, что банковская система в здоровом состоянии. Все шаги, которые предпринимались в 2014-2019 годах, очистили ее от проблемных кредитов, которые составляли до 80%, и эти деньги в большинстве были разворованы владельцами банков. Мы сегодня демонстрируем, что мы способны противодействовать вызовам, которые есть", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в понедельник, 30 марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. По данным Цензор.НЕТ, в повестке - 10 вопросов, в том числе законопроект о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

29 марта заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что его могут не рассматривать в Верховной Раде на внеочередном пленарном заседании, поскольку фракция ВО "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее" выступили против такого решения.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты.

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