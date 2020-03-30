Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, СПГ и АГС. Потерь нет, - штаб

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29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По защитникам Павлополя противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин.

Для обстрелов неподалеку от Водяного и Богдановки захватчики задействовали минометы калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Дважды враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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По защитникам Старогнатовки противник осуществил три обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал позиции украинских сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников.

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Вблизи Луганского, по позициям Объединенных сил противник выпустил семь мин из миномета калибра 82 мм. По защитникам Гладосово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

"Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе ОС.



