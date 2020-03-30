Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек

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Число случаев в США стремительно растет, в то время как в Китае число новых заражений исчисляется десятками в день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По данным на утро, 30 марта, количество инфицированных коронавирусом в США составило 142 502.

Как сказал ранее президент США Дональд Трамп, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших 2506 человек, только в Нью-Йорке скончались 776 человек. Число выздоровевших достигло 4856.







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Напомним, ранее Сенат США принял законопроект о выделении 2 трлн долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Всего число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 30 марта составило 722 435 человек.