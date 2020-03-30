Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав

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Действие мер по оказанию помощи пациентам с коронавирусом распространяется на всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и ФОПы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава Украины, обнародованном на сайте министерства.

"В связи с многочисленными обращениями о возможности оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью (COVID-19) учреждениями здравоохранения частной формы собственности, Министерство здравоохранения Украины сообщает следующее:

В соответствии со статьей 49 Конституции Украины, каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.

Согласно статье 7 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" лечения больных инфекционными болезнями может проводиться в аккредитованных в установленном законодательством порядке государственных и коммунальных специализированных учреждениях (отделениях) здравоохранения и клиниках научных учреждений, а также в аккредитованных учреждениях здоровья, основанных в установленном законодательством порядке на частной форме собственности.

Лечением больных инфекционными болезнями могут заниматься лица, имеющие медицинское образование и отвечающие квалификационным требованиям, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе лица, которые в установленном порядке занимаются частной медицинской практикой", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщается, стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" утверждены приказом МЗ Украины от 28.03.2020 № 722.

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Так, в соответствии со статьей 38 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" каждый пациент, достигший четырнадцати лет и обратившийся за предоставлением ему медицинской помощи, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения в соответствии с его рекомендациями. Каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

"Учитывая вышесказанное и с целью недопущения распространения на территории Украины случаев COVID-19, а также их эффективного лечения, действие меры по оказанию помощи пациентам с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) распространяется на всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.