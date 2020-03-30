COVID-19: в мире заболели 722,4 тыс. чел., умерли - 33,9 тыс. чел., выздоровели - 151,9 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 30 марта во всем мире зарегистрировали 722 435 случая заражения коронавирусом, 29 марта инфицированных было 664 924 человека. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 151 991 человек. Также во всем мире зарегистрировали 33 997 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших 2506 человек, только в Нью-Йорке скончались 776 человек. Число выздоровевших достигло 4856.

В Италии за это время заболели 97 689 человек. В то же время умерли там 10 779, вылечились 13 030 человека.

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Испания сообщает о 80 110 инфицированных. Среди них 14 709 выздоровели, умерли 6 803 человека.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 2 611, в Германии - 541, в Великобритании – 1231, в Иране – 2640, в Нидерландах – 772, Бельгии - 431, в Турции - 131.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.