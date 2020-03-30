У водителя маршрутки в Кропивницком обнаружили коронавирус, - горсовет

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маршрутка

В Кропивницком обнаружили коронавирус у водителя маршрутного такси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта в Кропивницком временно прекращают свою работу с понедельника, 30 марта. Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.

Медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавшие с больным будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

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О дальнейшей работе предприятия и функционирования маршрутов, которые оно обслуживает, будет сообщено дополнительно.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Кропивницкий (Кировоград) маршрутки COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Петро Оленев
Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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30.03.2020 08:38
+6 Кирилл Лещенко
не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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30.03.2020 08:34
+5 Кирилл Лещенко
и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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30.03.2020 08:36
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