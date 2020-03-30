Рада не включила в повестку закон против Коломойского, принять который просил Зеленский

Об сообщает сайт Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня значятся 13 пуктов..
В частности, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.
Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".
Кроме того, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят вопросы об увольнении Уманского с должности министра финансов Украины, Емца - с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова министром здравоохранения Украины, Марченко - министром финансов Украины и Буславец - министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Последним пунктом в повестке дня значиться вопрос о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?
18 годин тому
Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?
Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.