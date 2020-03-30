Рада не включила в повестку закон против Коломойского, принять который просил Зеленский

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На внеочередном заседании парламента, назначенном на 30 марта помимо вопросов, связанных с Кабинетом министром и организацией работы Верховной Рады, будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусной инфекцией. Законопроектов о рынке земли и банковской деятельности нет в повестке дня, Рада лишь рассмотрит сокращение сроков подачи альтернативных банковскому законопроектов.

Об сообщает сайт Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня значятся 13 пуктов..

В частности, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

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Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Кроме того, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят вопросы об увольнении Уманского с должности министра финансов Украины, Емца - с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова министром здравоохранения Украины, Марченко - министром финансов Украины и Буславец - министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Последним пунктом в повестке дня значиться вопрос о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".