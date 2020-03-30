Кабмин намерен помочь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: обещают гумконвои со средствами защиты

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Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина своих граждан не бросает и будет о них заботиться.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.

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"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН - это сделать", - добавил вице-премьер.

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