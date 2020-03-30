Рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, - Разумков

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По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сокращение зарплат будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты", - подчеркнул спикер парламента.

По словам Разумкова, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

"Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

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