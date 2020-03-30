Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые из народных депутатов уже вылечились от коронавируса.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в воскресенье поздно вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно ситуации в стране с коронавирусом и того, что некоторые депутаты оказались в больнице с этой болезнью, Разумков сказал: "Есть даже те, которые уже вылечились, с чем я их поздравляю и Верховная Рада".

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В то же время, Разумов не уточнил, о ком именно идет речь.

Напомним, 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили еще у двух депутатов: член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса, но заболел его сын. 24 марта стало известно, что коронавирусом инфицирован также внефракционный депутат Сергей Рудик. 28 марта народный депутат, которую исключили из фракции "Слуга народа", Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили COVID-19. 29 марта заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заболел COVID-19.