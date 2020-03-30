Фракция "ЕС" проголосует за рынок земли только в случае запрета на продажу госземель, - Порошенко

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"Европейская Солидарность" готова поддержать принятие закона о земле в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли, а также другие поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным прежде всего для мелких фермеров, обезопасить его от чрезмерной концентрации и отмывания сомнительных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" в этих условиях категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность - 11,5 млн государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях", - отметил он.

По словам Порошенко, сейчас де-факто ультиматимумом является то, чтобы поставить жесткий запрет продажи государственной земли в этом законе. Государственная земля должна в этих условиях оставаться государственной без ограничений сроков.

Также пятый президент добавил, что профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о земле, и от его результатов будет зависеть голосование на заседании.

"Пока нам сказали, что наконец решили пойти на встречу и запретить продажу государственной и муниципальной земли, обеспечить проверку чистоты средств, используемых в рынке земли. Обеспечить введение земельного кадастра всех необходимых документов для защиты селян, для того, чтобы через минимальную цену защитить интересы человека в селе. И я твердо убежден, что партия "Европейская Солидарность" добьется указанных результатов и мы определимся относительно голосования по этому важному закону", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

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