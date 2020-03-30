Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского

4254 28
кабмин,правительство

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Документы об увольнении Емца и Уманского появились на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.

В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова — бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

Смотрите также: На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко. ФОТО

В повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть изменения министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем депутаты рассмотрят пакет законопроектов для преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Новый Кабмин
Кабмин увольнение Уманский Шмыгаль Денис Емец Илья
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10 павел павлов имбик
ну емца только на увольнение, так как ему скоро 65, то пусть готовится становиться трупом
показать весь комментарий
30.03.2020 09:49
+4 Muron
Не довго музика играла, не довго фраєр танцював! Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского - Цензор.НЕТ 6033
Безмежні лише всесвіт та дурість людська - Альберт ЕЙНШТЕЙН
показать весь комментарий
30.03.2020 09:49
+3 18c49ed2
Не долго музыка играла .... Турбоминистры турборежима тарбодурости. Так быстро еще ни одна власть не сыпалась. А в кабмине до сих пор треть мест вакантные. Посмотрим что будет дальше после пленок Геруса\Ермака
показать весь комментарий
30.03.2020 09:58
Смотреть комментарии