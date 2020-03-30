Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец

10630

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно", - заявил Илья Емец.

Принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19) или болеют коронавирусной болезнью (COVID-19) и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине .

Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную. ВИДЕО

Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что с 5 апреля 2020 Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.