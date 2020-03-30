Разумков подписал распоряжение о проведении 30 марта внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента сегодня, 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба парламента в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 30 марта 2020 года", - указывается в тексте документа.

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Как сообщалось, ВР 30 марта рассмотрит вопросы борьбы с коронавирусом, назначения в Кабмин и изменения в Госбюджет. Рынка земли и банковского законопроекта в повестке дня нет.