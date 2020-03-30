Массовое тестирование на коронавирус стартует во Львове. Первыми проверят водителей общественного транспорта, медиков и соцработников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.
По его словам, экспресс-тестами будут тестировать водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.
"Мы договорились на 5 наших швейных предприятиях, они шьют защитные костюмы, маски, очки у нас есть. Возможно, что-то еще придет по государственной линии", - сказал он.
"Мы сегодня начинаем экспресс-тестами тестировать наших водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, тех, кто работает в Ночлежке (центре содержания бездомных граждан. - Ред.), социальных работников, которые ходят к людям, находящимся дома. Нам важно, чтобы система работала и те люди, которые обеспечивают обслуживание, были здоровыми.
Конечно, тестирование должны проходить также медицинские работники, чтобы мы могли своевременно это выявлять. Потому что сегодня каждый врач и каждая медсестра - это наш золотой запас. Также те люди, которые обслуживают жизнь города - дворники, водители и тому подобное", - сказал Садовый.
В мэрии уточнили, что тестирование будут проводить с помощью экспресс-тестов, которые город закупил за средства благотворителей.
Сегодня будут тестировать водителей трамваев и троллейбусов, завтра - еще водителей АТП-1. Также сегодня будут тестировать работников социальных служб и медиков.
Как сообщалось ранее, во Львовской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом.
пусть это не 100 процентная гарантия...но это что-то действенное и своевременное...