Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус

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Кандидат на должность министра энергетики Ольга Буславец руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +".

Об этом сообщил депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам +". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ, а согласовало его министерство энергетики. В министерстве энергетики его сначала согласовывал профильный департамент. Возглавляла тогда этот профильный департамент сегодняшняя кандидат на министра энергетики Ольга Буславец, соответствующая подпись стоит на согласовании от 05.02.2016", - рассказал Герус.

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Он уточнил, что сегодня не сможет нажать зеленую кнопку во время голосования по кандидатуре министра энергетики.

"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа". Владимир Зеленский критиковал "Роттердам +" вполне серьезно на дебатах с Петром Порошенко. Критиковал эту формулу много и я. Как я смогу вам смотреть в глаза, если проголосую за человека, который согласовал эту формулу? Не смогу", - написал нардеп.



