На Житомирщине обустроили 12 пунктов для временного приема инфицированных коронавирусом. ФОТО

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В Житомирской области возле 12 медицинских учреждений спасатели совместно с правоохранителями установили палатки, в которых обустроили временные пункты для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает Житомирская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели Житомирской области совместно с правоохранителями установили палатки для обустройства временных пунктов приема и сортировки больных на территории 12 учреждений здравоохранения первой волны, расположенных в районах области и г. Житомир", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наполнением палаток необходимым оборудованием для пребывания больных занимаются руководители медицинских учреждений.

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Правопорядок возле таких пунктов будут обеспечивать правоохранители.

На Житомирщине обустроили 12 пунктов для временного приема инфицированных коронавирусом 03

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