Об отказах в тестировании на COVID-19 сообщайте на горячую линию Минздрава, - главный санврач Ляшко

1461

Министерство здравоохранения призывает граждан, которые имеют основания для проведения тестирования, в случае отказа в проведении тестирования обращаться на горячую линию Минздрава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в министерство поступают сообщения о том, что людям отказывают в тестировании.

"Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном уровне и региональном со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец