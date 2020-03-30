Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта

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У нас вырисовывается колоссальный дефицит бюджета - официально насчитали 200 млрд грн. Без валютных заимствований покрыть такой дефицит можно будет только эмиссионным путем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук, передает Цензор.НЕТ.

"Поможет ли нам дефолт? Давайте посмотрим на цифры. Без пафосных речей и транспарантов. Внутренний долг. Если верить закону о бюджете, то в этом году мы должны выплатить 161 900 000 000 грн. Это без процентов. Кто держит наш внутренний долг? 40% ОВГЗ держит НБУ, еще 40% коммерческие банки. Нерезиденты держат только 15%. Мне не известно, какие банки имеют наибольшую долю портфеля ОВГЗ, но у нас 60% банковской системы государственных. Иными словами львиная доля ОВГЗ это долг государства перед государством. Те деньги ходят от одного государственного учреждения к другому по кругу. И, кстати, 40.7 млрд грн, которые заложены в бюджете 2020 как средства от НБУ, это в основном проценты, которые Минфин платит по обслуживанию ОВГЗ. Перед кем объявлять дефолт по ОВГЗ? Перед НБУ? В такой ситуации НБУ и сам мог бы предложить rollover. Может перед банками? Устроим еще один банкопад? Перед нерезидентами? А как мы отделим эту небольшую долю из общей массы ОВГЗ? Облигации в свободном обращении. Сегодня они у нерезидента, а завтра в портфеле государственного банка", - рассказал он.

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"Ранее Минфин просто садился за стол с внутренними bond holders и настойчиво предлагал вариант когда Минфин все платит (никакого дефолта), но после того сразу размещаются новые облигации и банки все деньги возвращаются обратно. Может не очень рыночный подход. Но лучше, чем дефолт", - добавил он.

"Внешний долг. Около $ 1 млрд должны в этом году МВФ (половину уже заплатили), $ 1 млрд Евробонды под гарантиями правительства США (то есть если мы не платим, то долг ложится на США), и $ 1.3 млрд Евробонды в частных руках. Это тело кредита. Что из внешних не заплатить? МВФ? И сразу прийти по займ? Или "повесить" свой долг на Госдеп? Серьезно? Дефолтнуть по $ 1.3 млрд частных Евробондов? Но это только аж в сентябре - до сентября еще дожить надо - и тогда мы закроем себе доступ к финансированию в условиях мирового шторма. Потому что имея солидные валютные резервы и не обслуживать долги - нас не поймут. Это примерно так как кто-то у вас клянчит 10 грн на проезд, а вы точно знаете, что у него 100 грн в кармане. Отношение будет такое же", - акцентировал Боярчук.

"Что будет если все-таки объявить дефолт? Какие механизмы будут задействованы? Ключевой механизм - это отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства. И такое положение будет надолго. Кто-то скажет "Ничего страшного. Нам не дают в долг, а мы им не платим". Но проблема в том, что у нас вырисовывается колоссальный дефицит бюджета (падают доходы, а расходы наоборот растут). Официально насчитали 200 млрд грн. Может быть больше. Без валютных заимствований покрыть такой дефицит можно будет только эмиссионным путем. Других вариантов просто не существует. Надеюсь, о последствиях эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в размере 5% ВВП объяснять не нужно", - добавил он.

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"Наконец. После российского дефолта 98-го у жителей Печерских холмов выработался условный рефлекс на упоминания о дефолте. Опыт был настолько болезненным, что любое решение, которое могло привести к малейшему риску дефолта отвергалось как бросовое. Однако поколение чиновников уже изменилось. Рефлекс исчез. Слово "дефолт" уже не только не пугает, но и предлагается как вариант решения проблемы. Ну что же, если никто в высоких кабинетах не помнит что будет, если засунуть пальцы в розетку, то может пусть пробуют? Наглядная демонстрация всегда лучше, чем тысячи слов. Слышал о варианте "взять у России". Помириться и взять деньги. Вы цены на нефть видели? Москва сейчас думает как пропетлятьв новых условиях. "Шарово" выдавать деньги, которые потом никогда не увидишь (вспоминаем $ 3 млрд Януковича), сейчас никто не будет", - резюмировал Боярчук.





