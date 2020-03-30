Цены на нефть упали до уровня 2002 года

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нефть

В понедельник, 30 марта, баррель нефти марки WTI подешевел до 20 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Издание отмечает, что на фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9 процента, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9 процента. Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent - за 23 доллара. Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года.

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Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть на фоне распространения эпидемии коронавируса подтолкнуло мировые цены на "черное золото" до самых низких уровней за почти двадцать лет.

Коронавирус и карантин
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+23 Oljik
Песцам нельзя протолпиться через стаю обезумевших от радости енотов. Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 7287
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30.03.2020 10:58
+17 MrC
Заносите ценную породу писца)
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30.03.2020 10:57
+15 SANDY
Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 9210
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30.03.2020 11:01
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