Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко

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граница,эвакуация,интерсити

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что тотальное ПЦР-тестирование всех вернувшихся из-за границы - это экономически необоснованно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно", - отметил Ляшко.

Замминистра также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывших в страну на обсервацию.

"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию", - добавил Ляшко.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+6 Михаил Сомов e93c7ea8
Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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30.03.2020 11:03
+5 18c49ed2
Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9305
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30.03.2020 11:03
+4 АЛЕКС БОС
Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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30.03.2020 11:02
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