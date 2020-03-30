Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец

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Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне гражданина Украины, который приехал в поисках работы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы. В аэропорту Лиссабона, ему было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После его требований, объяснить ситуацию, ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Выражаем соболезнования семье погибшего и осуждаем преступные действия сотрудников службы миграции", - написал Садоха.

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Вместе с тем, посольство Украины в Португалии сообщило, что уже отреагировало на информацию, изложенную в сюжете TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K) в отношении гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела.







