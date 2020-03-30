Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

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Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

Заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не закрыли, а перенесли на 13.00.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокирован. Кворума нет.

Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00

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Пока не пришли следующие депутаты:

Абрамович (ОПЗЖ)
Холодов (СН)
Палица (За будущее)
Николаенко А.И. (Родина)
Репина (СН)
Герега (За будущее)
Леонов (СН)
Устенко (СН)
Володина (СН)
Козак (ОПЗЖ)
Кулинич (Доверие)
Ляшенко (СН)
Солод (ОПЗЖ)
Южанина (ЕС)
Васильченко (Голос) (UPD: лежит в больнице)

Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта.

Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - рассказал Чернев.

Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - слуга народа Чернев 01

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Топ комментарии
+12 Vadim Dumikh
Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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30.03.2020 11:06
+9 Серая Лиса
Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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30.03.2020 11:13
+8 Who's Here
Дефолт, так дефолт! Готовьтесь зебилы что ваши зарплаты станут раз в 5-20 меньше в $Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9226
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30.03.2020 11:04
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