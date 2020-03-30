В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19. ДОКУМЕНТ

2146 13
В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19. ДОКУМЕНТ

В парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Доходы Государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе: по общему фонду на 121,77 млрд грн", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Законопроектом предполагается создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
ВР Кабмин карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7 саша паламарчук
В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
30.03.2020 11:13
+6 Tesoro Malu
В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 5068
показать весь комментарий
30.03.2020 11:11
+5 АЛЕКС БОС
"Хуже не будет"
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности. В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 507
показать весь комментарий
30.03.2020 11:12
Смотреть комментарии