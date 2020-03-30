Возле 240 больниц развернули палатки для санитарной сортировки пациентов с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

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Возле 240 больниц развернули палатки для санитарной сортировки пациентов с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Возле 240 больниц для приема больных коронавирусом были развернуты палатки для санитарной сортировки пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Силы службы ГСЧС сделали это. Эти палатки развернуты с одной целью недопущения всех в стационарное отделение в случае массового поступления больных. Именно в этих палатках будет сортировка. А в стационары, которые в дальнейшем будут становиться изолятором, будут запускать только больных на коронавирусную болезнь. Все остальные будут сортироваться в этих палатках за пределами стационара", - сказал Ляшко.

По его словам, палатки были установлены возле около 240 больниц первой волны.

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Напомним, ранее Минздрав призвал граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус.

Коронавирус и карантин
больница карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Андрей Дидовик
Это им не удивительно. Испания вместе с Италией просто решают свои проблемы выдавая всех умерших за жертв ковида.
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30.03.2020 11:18
+1 Меркава
Сортировка - прикольно. Желающие уже в очередь выстроились.
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30.03.2020 11:16
+1 Mola Adebisi
В тих палатках на землі і помирати будуть.
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30.03.2020 11:20
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