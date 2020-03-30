Передвижные лаборатории Минообороны привлекут к тестированию на коронавирус, - главный санврач Ляшко

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Три передвижные лаборатории Министерства обороны Украины привлекут к тестированию на коронавирус.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что некоторые области Украины не могут проводить тестирование на выявление коронавируса.

"Но до конца этой недели нам приедет 12 новых имплификаторов для ПЦР-диагностирования, которые будут распределены по тех регионах, где сегодня есть или устаревшее оборудование, или отсутствует возможность проведения тестирования, чтобы обеспечить покрытием все области. Плюс мы привлекаем к проведению исследований три передвижные ПЦР лаборатории, которые есть в распоряжении Министерства обороны. Плюс мы привлекаем частные лаборатории", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав также будет создавать мобильные пункты для забора образцов для ПЦР-исследований.

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