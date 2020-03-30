Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащуя медицинская помощь.
Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.