Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

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Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ранения получили два украинских воина.

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащуя медицинская помощь.

Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

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