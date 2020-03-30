Чаще всего коронавирусом в Украине болеют женщины, - Минздрав

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По состоянию на 30 марта в Украине больше всего коронавирусом болеют женщины - 52%.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19, то 22% составляют люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% - 30 - 39 лет, 20% - 40 - 49 лет", - сообщил он.

Также Ляшко отметил, что на сегодняшний день в Украине чаще коронавирусной болезнью COVID-19 болеют женщины.

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"Больше болеют в Украине сейчас, согласно официальной статистике, женщины - 52%, мужчины - 48%", - сказал он.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.