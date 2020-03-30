Мэры областных центров и Мариуполя просят не принимать закон 3275: общины останутся без средств, - открытое обращение

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Головы областных центров Украины и мэр Мариуполя просят народных депутатов отложить принятие законопроекта №3275 об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Соответствующее заявление опубликовал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию прессы. Официальное заявление городских голов областных центров и Мариуполя.

Открытое обращение

Президенту Украины В.А. Зеленскому

Председателю Верховной Рады Украины Д.А. Разумкову

Народным депутатам Украины

Премьер-министру Украины Д.А. Шмыгалю

Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.

Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов.

Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции Президента и Премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.

В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!

Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные Президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года", - говорится в тексте обращения.

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Документ подписали:

Председатель АГУ Киевский городской голова Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И.о. городского головы Луцка Григорий Пустовит

Днепровский мэр Борис Филатов

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской голова Богдан Андреев

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской голова Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

И.о. Полтавского городского головы Александр Шамота

Ривненский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской голова Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко





