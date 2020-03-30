Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький"

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В Киеве около 100 украинцев с Бали, которые в выходные прибыли в Украину, разместили на обсервацию в отеле "Козацький".

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны "Отель "Козацький", находящееся в Киеве, разместил 100 человек, прибывших с Бали и из Катара", - рассказала она.

Павловская напомнила, что все, кто прибывает в страну, должны пройти обсервацию течение 14 дней. К отелю "Козацький" обратилась местная власть с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса.

"Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы", - отметила Павловская.

По ее словам, отель "Козацький" 20 дней находился на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах.

Прибывшие с Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еду будут им доставлять в номера. "Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Кроме того, ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны", - добавила пресс-секретарь ведомства.

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